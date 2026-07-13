Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de yarı final ve final eşleşmeleri belli oldu. Yarı Final maçları 18-19 Temmuz 2026, Final maçları 25-26 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak.

Program şöyle;

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ (SAAT 17.15)

Doğancı Emek Stadı: Doğancı SK – Bafra SK

Dika Kırıkkale Stadı: Dika SK – Bahçeli SK

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova Vuda TÇB – Mutluyaka HSK

Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı: Pergama SD – Şifa Cons. Akdeniz KSD

19 TEMMUZ 2026 PAZAR (SAAT 17.15)

Çamlıbel Ahmet Ratip Okkan Stadı: Çamlıbel SKD – Demirhan SK

Doğancı Emek Stadı: Akçay SK – Kumyalı SK

Esentepe Erdal Barut Stadı: Ali Can Gül SAD – Boğaziçi SK

Mehmetçik Stadı: Yedikonuk SK – Çayönü SK