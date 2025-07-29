Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini duyarlı bir vatandaşımız Lefkoşa’nın en eski mezarlıklarından biri olan Küçük Kaymaklı Mezarlığı ve Şehitliği’nin içler acısı durumunu bize gönderdiği bazı fotoğraflarla paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Küçük Kaymaklı Mezarlığı ve Şehitliği’nde mezar taşlarının kırılmış durumda otların ise her yeri sardığını ifade eden duyarlı vatandaşımız, kabirlerin üzerindeki topraklar zamanla rüzgar ve yağmurla eksildiğini, bazı kabirlerin ise neredeyse silinmiş durumda olduğunu vurguladı.

Duyarlı vatandaşımız “Burası sadece bir mezarlık değil. Bu topraklar, geçmişimizin, acılarımızın, direnişimizin izlerini taşıyor. Şehitlerimize ve kaybettiklerimize vefa borcumuz yok mu?” diyerek bu alanın bakımının acilen yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkililere, belediyelere, ilgili kurumlara seslenen vatandaşımız “Lütfen bu alanı terk etmeyin, görmezden gelmeyin. Hemen dışındaki yollara, kaldırımlara bakım yapmaya, güzelleştirmeye çalışırken; bugün o yolları huzurla adımlamamız için canlarını ortaya koyanlara sırtınızı dönmeyin. Bu sessiz çığlıkları duyun” diyerek sözlerini tamamladı.