Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada Gazimağusa Limanı’nda başlatılan eylemin, sorunun çözümlenememiş olması nedeniyle süresiz olarak devam ettirildiği hatırlatılarak, grevin uzun süre devam etmesi halinde ekonomik yaşama olan olumsuz etkilerinin herkesi ve her işletmeyi daha büyük oranda etkileyeceğine değinildi.

Açıklamada, limanlarda yaşanan bu tür olayların ithalat ve ihracatı engelleyerek piyasaya ve iktisadi faaliyetlere olumsuz olarak yansıdığı ifade edildi ve çalışanların kazanılmış hakları ve ödemeleri yapılarak eylemin hemen sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

-“Limancılık bir ‘devlet işi’ olmaktan çıkarılmalıdır”

KTTO açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi:

“Yaşanan bu olay, liman işletmeciliğinin özelleştirilmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Limancılık, bir ‘devlet işi’ olmaktan çıkarılmalıdır.

Maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları kontrol altına almak istiyorsak çağdaş limancılık anlayışı ile çalışacak yeni bir sistem oluşturmak zorundayız. Bunu gerçekleştirecek eylem planı, gerekli yasal altyapılar iyi hazırlanarak uygulamaya konulmalı, başlatılan elleçleme ihalesi de acil olarak sonuçlandırılmalıdır.

KTTO, başlıca ithalat ve ihracat limanımız olan Gazimağusa Limanı ile ilgili gelişmeleri yakından izlemekte ve hükümetin en erken zamanda konuya dahil olmasını talep etmektedir.”