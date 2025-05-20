Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) Necati Özsoy başkanlığındaki yönetim kurulu, bölge toplantılarına devam ederken, Doğu bölgesinde görev yapan spor yazarlarıyla buluştu. Düzenlenen toplantıda KTSYD asbaşkanı Ahmet Özyaşar açılış konuşmasını yaparken, Doğu bölgesi spor yazarları adına KTSYD eski başkanı Çelen Oben ile KTSYD başkanı Necati Özsoy birer konuşma gerçekleştirdiler. Doğu bölgesinde görev yapan spor yazarlarının düşüncelerini ilettikleri, dernek yönetiminden beklentilerini aktardıkları yemekli toplantı sonunda bir de hatıra fotoğrafı çektirildi.