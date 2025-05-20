Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Hatice Ersözlü, Kaan Yatman. Çağakan Kılıç

Çetinkaya: Malik (12), Sarp, Burak, Dora, Ray Allen (24), Joel (28), Eloge (13), Kaan (2),

Base Kyrenia: Kıyal (16), Emeka (15), Gideon (13), Bilal (6), Berk (4), Eric (21)

İlk periyot: 21-20

İlk yarı: 38-35

Üçüncü periyot: 51-46

Normal süre: 65-65

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf& Kılıf Erkekler Ligi 10.hafta maçında Çetinkaya uzatmaya giden maçta Base Kyrenia’yo 79-75 mağlup etti. Baştan sona çekişmeye sahne olan maçın ilk devresini sarı kırmızılar 38-35 önde bitirdi. İkinci yarıda ise son bölümler çekişmeli geçti ve normal süre 65-65 berabere tamamlandı. Uzatmada daha iyi oynayan Çetinkaya maçı 79-75 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Base dördüncü yenilgisini aldı. Maçta Çetinkaya adına Joel 28 sayı, 9 ribaund ve 38 verimlilikle dikkat çekti