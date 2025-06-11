Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni bu yıl 24 Haziran 2025 Salı akşamı saat 19.30’da Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Yüzme Havuzu başında düzenlenecek.

KTSYD yönetimi tarafından her yıl verilen “Sporun Oscar Ödülleri” için KTSYD Yönetim Kurulu araştırma ve çalışmalarını tamamlayarak ödül alacak olan isimleri belirledi.

ŞAMPİYON MELEKLER ÖZEL ÖDÜLÜ

KTSYD yönetimi tarafından üçüncü kez verilecek olan ve her yıl verilmesi kararlaştırılan “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”, okul sporlarında, hem ülkemizde hem de Türkiye’de başarılı olan okullarımıza veriliyor. “Şampiyon Melekler Özel Ödülü” bu yıl 2 okulumuza verilecek.

“Şampiyon Melekler Özel Ödülü” ülkemizde şampiyonluk, Türkiye’de ikincilik elde etme başarısı gösteren okullarımız; Dikmen İlkokulu Artistik Cimnastik Erkek Takımı ve Esin Leman Artistik Cimnastik Kız Takımına verilecek.

“Şampiyon Melekler Özel Ödülü” bireysel olarak Türkiye’de okul sporları yarışmalarında başarılı olan öğrencilerimize verilecek. Türkiye 2.si olan Şehit Doğan Ahmet İlkokulu cimnastikçisi Nida Toko, Yüksek Atlamada 1,78’lik derecesiyle Türkiye 1.si olan Erdinç İnçay, Yüksek Atlamada 1,97’lik derecesiyle Türkiye 2.si olan Kazım Rüstem Gül ve Uzun Atlamada 5,89’luk derecesiyle Türkiye 2.si olan Türk Maarif Koleji öğrencisi Ecem Çelik’e “Şampiyon Melekler Özel Ödülü” verilecek.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ: MAZHAR IKBAL CHOUDHRY

KTSYD Yönetim Kurulu, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl Mazhar Ikbal Choudhry‘ye vermeyi kararlaştırdı.

Ülkemize 1982 yılında gelen ve çeşitli sıkıntılar ve zor şartlarda yaşamını idame eden Mazhar İkbal, kendi girişimleri ve emekleri yaptığı ticareti büyüterek günümüze taşıdı.

Bugün ülkemizin sadece spor alanına değil sağlık, eğitim, trafik, turizm, başta olmak üzere birçok sektörüne yardım eden, bağışlar yapan, hayırsever, yardımsever iş insanı olarak çok sevilen biri olan Mazhar İkbal, China Bazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü başta olmak üzere sporun birçok alanına ulaşmaktadır.

Lefkoşa Surlariçi’nden kız – erkek çocukların spor yapması ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için her türlü yardımı yapan Mazhar İkbal birçok spor kulübüne, spor federasyonuna, okullara hem maddi, hem de tesis yatırımları ile yardımlar yapmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri, okul sporları, küçük yaş gruplarındaki sporculara yardımlar, kadın futbolu ve tüm bölgelerden gelen yardım taleplerine el açan Mazhar İkbal, devlete de spor tesisleri anlamında yardımlar yapmaktadır.

Mazhar İkbal, son olarak ise Lefkoşa'ya bir kapalı spor salonu kazandırmak için çalışma başlatmıştır.

YILIN SPORCUSU ÖDÜLÜ: ALARA GHAFFARİ

KTSYD Yönetim Kurulu, Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülünü bu yıl Alara Ghaffari’ye vermeyi kararlaştırdı.

Alara Ghaffari 03.01.2005 yılında Gazimağusa’da doğdu. Alara Ghaffari, üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde devam ettiriyor.

Alara Ghaffari bilardo eğitimini almaya 10 yaşında eğitmeni, antrenörü Mehmet Şanlısoy tarafından fark edildiği andan itibaren almaya başladı. Alara Ghaffari, Temmuz 2016 tarihinde KKTC Milli Takım ile ilk ve tek kız oyuncu olarak Arnavutluk Tiran’da Avrupa Yedinciliği, Temmuz 2017 tarihinde ikinci yurt dışı Hollanda’nın Einthoven şehrinde genç bayanlar 9 top kategorisinde Avrupa Üçüncülüğü, Temmuz 2021 Slovenya’da 9 top, 10 top kategorisinde ve takımsalda Avrupa Beşinciliği, 2022 yılında Bulgaristan Petrich’de 10 top kategorisinde Avrupa İkincisi, 8 ve 9 Top kategorisinde ise Avrupa Üçüncülüğüğü’nü kazanmıştır.

Alara Ghaffari 2023 senesinde Slovenya’da büyük başarılara imza attı. Estonya’nın Tallin şehrinde 29 Mart-8 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda 10 top kategorisinde Birinci olarak altın madalya ve kupa kazandı. 2025 senesinde Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda kazanmış olduğu şampiyonluğun ardından, Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu’nu temsilen 2-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Wisconsin, Amerika’da yapılacak olan Dünya Kadınlar 8 Top Şampiyonasına davet edildi.

YILIN ANTRENÖRÜ ÖDÜLÜ: HASAN TOPALOĞLU

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü futbolda teknik direktör Hasan Topaloğlu’na verilmesini kararlaştırdı.

Yönettiği takımlarda başarılı bir sezon geçiren Hasan Topaloğlu, Yenicami’de sezon başında oluşturduğu kadro ile KTSYD Kupası’nda şampiyonluk yaşarken, daha sonra görev yaptığı Lefke’de ise Kıbrıs Kupası’nda şampiyonluk zaferi elde etti.

1974 yılında Dünyaya gelen Hasan Topaloğlu, ailesinin futbolun içerisinde olmasından dolayı hayatı futbol içerisinde geçti. 1990 yılında Yenicami’de kaleci olarak lisans çıkaran Hasan Topaloğlu, 1992 – 1994 yıllarında vatani görevini yaptı. 1994 yılı Eylül ayında BRT’de işe başlayan ve halen BRT Spor Servisinde çalışan Hasan Topaloğlu’nun 25 yaşında Nisan adında bir kızı bulunuyor.

1999 yılında Balıkesir takımında futbolda antrenörlüğüne başlayan Hasan Topaloğlu’nun geride kalan 26 sezonda boş geçirdiği sezonu hiç olmadı. Özellikle 1. Ligde birçok şampiyonluk ve Süper Lige terfi başarısı yakalayan Hasan Topaloğlu, 2 kez namağlup şampiyonluk yaşadı.

Süper Ligde geride kalan sezonda KTSYD Kupası ve Kıbrıs Kupasını kazanarak kariyerinde yeni sayfalar açan Hasan Topaloğlu, 2022 yılından beridir Futbol Antrenörler Derneği başkanlığını yürütmektedir.

YILIN HAKEMİ ÖDÜLÜ: KEREM ERAN

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün ise bu yıl futbolda Kerem Eran’a verilmesi kararlaştırıldı.

KTSYD ödülleri kapsamında 3. kez bu ödüle layık görülen Kerem Eran, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunudur. 2006 yılında hakemliğe başlayan Kerem Eran, 2012 yılında Üst Klasman Hakem oldu.

2012 ve 2019 yıllarında Sulhi Garan Yılın Hakemi seçilen Kerem Eran, birçok sezonda farklı final maçları ( Kıbrıs Kupası, Süper Kupa) yönetti. Kerem Eran, geride kalan sezonda ise 24 Süper Lig, 5 1. Lig, 3 Kıbrıs Kupası maçı, 1 BTM Finali maçı ve 2 Play off – play out maçı olmak üzere toplam 35 müsabaka yönetti.

OMAÇ BAŞAT BASIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: İBRAHİM ÖZSOY – BARAN ÜNALMIŞ

KTSYD Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü’nün de bu yıl İbrahim Özsoy ile Baran Ünalmış’a verilmesi kararlaştırıldı.

Genç yaşta, foto muhabirliği, habercilik, ropörtaj ve televizyon programlarıyla spor basınına hizmet veren İbrahim Özsoy ile Baran Ünalmış, Omaç Başat ödülüne layık görüldüler.

İBRAHİM ÖZSOY

16 Ocak 2006 Lefkoşa doğumlu olan İbrahim Özsoy, Özsoy ailesinin kök mesleği olan spor gazeteciliğine küçük yaşlarda başladı. 12 yaşında babası Necati Özsoy’la birlikte spor müsabakalarında fotoğraf çekmeye başlayan İbrahim Özsoy, 15 yaşıma geldiğinde Digital web sitesi olarak kurdukları Kıbrıs Objektif’in yayın yönetmenliğini yapmaya başladı.

Şu anda ise digital medyada olan Gıynık Spor’un editörlük görevini yapmakta olan İbrahim Özsoy, yüksek öğrenimini ise Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde sürdürmektedir.

BARAN ÜNALMIŞ

03 Ocak 2006 Küçük Kaymaklı, Lefkoşa doğumlu olan Baran Ünalmış, spor yazarlığına 12 yaşında, 2018 yılında Diyalog Gazetesinde foto muhabiri olarak başladı. İlerleyen yıllarda ise 2022 yılında yine spor yazarı olan babası Beyzade Ünalmış ile Ada Sporu adlı aylık spor gazetesini hayata geçiren Baran Ünalmış, yaklaşık 2 aylık bir sürenin ardından ise Web haber sitesi olarak Ada Sporu’nda yayın yönetmenliği görevine devam ediyor. 2024 – 2025 ( Şubat) yılları arasında ise dönemin futbol yayıncı kuruluşu olan Miracle Sports TV’de çalışan Baran Ünalmış, halen Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda, Spor Biriminde Muhabir olarak görev yapıyor. Baran Ünalmış, spor yazarlığı mesleğinin yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi olarak öğrenim görüyor.

ZEKA ÖZTEKNİK ÖZEL ÖDÜLLERİ

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüllerin sahipleri de dernek yönetimi tarafından belirlendi. Zeka Özteknik Özel Ödüllerinin farklı branşlarda sporumuza hizmet eden ancak erken yaşta aramızdan ayrılan spor insanlarının ailelerine verilmesi uygun bulundu. Buna göre Zeka Özteknik Özel Ödüllerine şu isimler layık görüldü:

“Şampiyon rallici Ömer Yıldız, hentbolcu ve hentbol hakemi Tolga Bahattin Kınacı ve teknik direktör Tamer Zeden”