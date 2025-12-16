Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Başkanı Orçun Kamalı ve beraberindeki heyet, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne (TMOK) resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki komitenin yöneticileri arasında görüşmeler yapıldı.

Toplantıya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, Genel Sekreter Neşe Gündoğan, Hukuk Komitesi’ni temsilen Avukat Hande Öztürk ile İslam Dayanışma Spor Oyunları As Başkanı Nihat Usta katıldı. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’ni ise Başkan Orçun Kamalı’nın yanı sıra Genel Sekreter Avukat Enver Baturalp ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Simay Kanan temsil etti.

Gerçekleştirilen görüşmede iki komite arasındaki ilişkiler, spor alanındaki iş birlikleri ve gelecekte atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Ziyaretin, karşılıklı dayanışma ve iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.