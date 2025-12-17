Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son olarak Uluslararası Mersin Maratonunda 40-44 yaş grubunda ve 47. İstanbul Maratonu’nda 44-49 yaş grubunda Türkiye birincilikleri elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Hakan Tazegül’ü kabul etti.

Tazegül, orta ve uzun mesafede KKTC rekorlarını ve katıldığı maratonlarda elde ettiği başarıları Cumhurbaşkanı Erhürman’a aktardı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, milli atleti başarılarından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.