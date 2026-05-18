Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM), üyelerine, Kıbrıs Türk sanayisi ve üye olmayan katılımcılara yönelik eğitim programları düzenliyor.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, YBEM'de üyelere özel “Temel Seviye Yapay Zekâ” eğitimi düzenlendi.

Program kapsamında ilk eğitim, mobilya-ahşap sektöründeki üye firmalara yönelik gerçekleştirildi. Eğitmen Eyyüp Kavalcı tarafından verilen ve her sektöre özel olarak tasarlanan eğitime, üyelerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Eğitimde, mobilya tasarımından pazar araştırmasına kadar sektörde doğrudan uygulanabilir pek çok konunun ele alındığı belirtilen açıklamada, katılımcılar yapay zekânın iş süreçlerindeki güncel kullanımını gerçek senaryolar üzerinden değerlendirme imkânı buldu.

Açıklamada, programın her hafta farklı bir sektöre odaklanacak şekilde planlandığı, merkezin, ilerleyen dönemde farklı sektörlere özel hazırlanan eğitimlerle çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.