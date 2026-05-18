Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından düzenlenen “Kendi Masalımı Çiziyorum” temalı 4. Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması'nda 144 çalışma ödül ve katılım belgesi almaya hak kazandı.

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışma Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğiyle ve Ayhatun Ateşin proje sorumluluğunda düzenlendi.

Çocukların hayal güçlerini, düş dünyalarını ve yaratıcı anlatımlarını sanat aracılığıyla ifade etmelerini amaçlayan yarışmaya 540 resim çalışması başvurdu.

Mustafa Öztunç, Mine Okur, Kemal Behçet Caymaz, Ayhatun Ateşin ve Pınar Başman’ın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada çalışmalar, konuya uygunluk, yaratıcılık, özgünlük, teknik kullanım, anlatım gücü ve kompozisyon ölçütleri doğrultusunda değerlendirildi.

Dört ayrı kategoride yapılan değerlendirmede, ödül almaya ve sergilenmeye değer bulunan 144 çalışma belirlendi.

Sergi ve ödül töreni ise 5 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Sergi, 12 Haziran Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

-Ateşin

Ayhatun Ateşin, konuyla ilgili değerlendirmesinde, çocuğun düşünme, hayal kurma ve kendine ait bir görsel dil geliştirme sürecinin önemine vurgu yaparak, değerlendirmelerde çizim kalitesinin yanı sıra özgünlük ve yaratıcılığın da esas alındığını belirtti.

-Süren

Pınar Başman Süren ise, yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik ederek, sergilenmeyen çalışmalar arasından da yetenekli öğrencilerin bulunduğunu ancak değerlendirmelerin yaratıcılığı desteklemek doğrultusunda yapıldığını belirtti. Süren, “Bu yüzden bilindik masalları resmedenler değil, kendi düş güçlerini cesaretle ortaya koyanlar arasından değerlendirmeler yapılmıştır. Özgün bakış açılarını resmederek ödül alan tüm öğrencilerimizi ve bu konuda kendilerini destekleyen aileleri ve eğitmenleri tekrardan kutluyorum.” dedi.