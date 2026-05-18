Gazimağusa'da, Namık Kemal Meydanı'nda "Gençlik Konseri" düzenleniyor.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şef Oskay Hoca yönetimindeki Mağusa Kent Orkestrası'nın düzenleyeceği “Gençlik Konseri”, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de yapılacak.

Konserde, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu ve Seren Coşaner Vokal Grubu ile solistleri yer alacak. Koro şefliğini Erkan Dağlı’nın üstleneceği programda, ses eğitmenleri Seren Coşaner, Sermin Dikmen Töre ve Burcu Durmaz’ın katkılarıyla genç yetenekler sahne alacak.

Gazimağusa Belediyesi, kentin kültür-sanat yaşamına renk katması hedeflenen konsere herkesi katılmaya çağırdı.



