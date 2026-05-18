Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin dün akşam Lord’s Palas Hotel Resorts ana sponsorluğunda gerçekleştirmiş olduğu Daha Engelsiz Bir Gelecek İçin El Ele Dayanışma Balosu siyaset, spor, iş dünyası ve sivil toplum camiasını ayni çatı altında buluşturdu.

Geceye, KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tufan Erhürman ile eşi Sn. Nilden Bektaş Erhürman, KKTC Meclis Başkanı yardımcısı Sn. Fazilet Özdenefe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Oğuzhan Hasiboğlu, Cumhuriyetci Türk Partisi Genel Başkanı Sn. Sıla Usar İncirli, milletvekilleri Sn. Ayşegül Baybars, Sn. Jale Refik Rogers, Sn. Ürün Solyalı, Sn. Filiz Besim, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sn. Mehmet Harmancı ve Mesarya Belediye Başkanı Sn. Ahmet Latif ile toplumun birçok kesiminden yoğun ilgi gösterildi.

Gecede, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşiyle birlikte yer alması, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Katılımcıların gösterdiği ilgi ve destek, engelli bireylerin yaşamına dair farkındalığın ve toplumsal dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Organizasyona ev sahipliği yapan Lord’s Palace Hotels Resorts direktörü Olgun Aydıntaş ve eşinin gece boyunca misafirlerle yakından ilgilenmesi, destekleyici ve samimi yaklaşımları davetliler tarafından büyük takdirle karşılandı. Gecenin gerçekleşmesine sundukları katkı ve sosyal sorumluluk duyarlılıkları ise özel teşekkür aldı.

Derneğin geçmişten bugüne yürüttüğü mücadelede önemli emekleri bulunan Dr. Günay Kibrit’e de gecede özel teşekkür edildi. Kibrit'in engelli bireylerin sosyal yaşamda daha güçlü yer alabilmesi adına yıllardır verdiği katkılar ve ortaya koyduğu vizyonun, derneğin bugünlere gelmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Gece, Hayriye Vurdu Organizasyonunun defilesinde mankenlerle birlikte podyuma çıkan engelli mankenlerimiz Ömer Bulduk ile Zeynep Okumuş katılımcılardan çok büyük alkış alarak başladı. Gecenin devamında Kıtalararası tekerlekli sandalye ve dünya kupası dans şampiyonu Yeliz Güllü sahne alarak nefesleri kesen bir performans ile izleyicileri büyüledi. Genç dansçımız Salih Karalar ile ortaya konulan performans ise misafirler tarafından ayakta alkışlandı. Ardından sahneye engellilerimizin vitrini durumundaki yakın geçmişte Antalya’da mücadele eden ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yeniden çıkmayı başaran Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı çıkarak bu başarılarını misafirlerle paylaştı ve çok büyük alkış aldı. Gecenin Finalinde ise ülkemizin güzide sanatçısı Ayşegül Zaim sahneyi devralarak muhteşem sesi ile geceye katılan misafirlerin doyasıya eğlenmesine vesile oldu.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yetkilileri, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen yönetim kuruluna, sponsor firmalara, sanatçılara, gönüllülere ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Birlikte daha engelsiz, daha güçlü bir gelecek mümkün” mesajını vererek geceyi sonlandırdı.