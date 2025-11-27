Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, ikinci hafta maçları ile devam etti. 2025 – 2026 Darts sezonun ikinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi.

İkinci hafta maçlarında, Deniz Plaza Spor Derneği konuk ettiği, Lefkoşa Darts Birliğini 12 – 4 , Pergama Spor Derneği, konuk olduğu, Yenicami Ağdelen Kulübünü 13 – 3, Ozanköy Spor Kulübü, Akçay Spor Kulübünü 9 – 7, Dağyolu Darts Derneği, Mağusa Kültür Derneğini 9 – 7, Düzova Gençlik Spor Kulübü konuk olduğu, SUBUNT Darts Derneğini 9 – 7, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü konuk olduğu, Düzova Darts Derneğini 9 – 7 mağlup etti. On üç takımlı darts birinci ligi’nde ise ikinci haftayı Mesarya Darts Birliği bay geçen takım oldu.