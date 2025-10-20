KTÖS Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türkler'in "dünyadan kopuk siyaseti" ve laik, demokratik yapısına yönelik müdahaleler ile hukuk devleti ilkesine aykırı tüm uygulamaları güçlü biçimde reddettiği ifade edildi.



Halkın, demokrasiden, eşitlikten, özne olmaktan ve kendi kendini yönetme hakkından yana tavır koyduğu kaydedilen açıklamada, bu sonucun bir kişinin ya da bir partinin değil, Kıbrıslı Türklerin kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin zaferi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “KTÖS olarak biz, bu seçimi yalnızca bir siyasi dönüm noktası değil, toplumsal uyanışın ve iradenin güçlü bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Demokratik kitle örgütlerinin, öğretmenlerin, emekçilerin ve tüm yurttaşların dayanışma gücüyle, adaletin, liyakatin ve kamusal yararın yeniden inşa edileceğine inanıyoruz.” denildi.

Açıklamada, bu sonucun, halkın barışa, demokrasiye, eşitlik ve adalete olan bağlılığının somut göstergesi olduğu da belirtildi.

Bugün artık yeni bir dönem başlaması gerektiği ifade edilen açıkamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimden ekonomiye, adaletten yönetime kadar her alanda şeffaf, adil ve çağdaş bir toplum olma yönünde hep birlikte adımlar atılmalıdır. Çözüm ve barış için müzakerelerin yeniden başlaması adına irade koymak, hepimizin ortak sorumluluğudur. KTÖS olarak, toplumun refahını esas alan bir düzenin kurulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Bu seçimde kazanan Kıbrıslı Türk toplumudur. Demokrasi, dayanışma ve umut kazanmıştır. Toplumun ortaya koyduğu bu güçlü irade ve net mesaj karşısında, hükümete düşen tek sorumluluk ise derhal istifa etmektir.”