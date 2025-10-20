Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz günlerde Rum hükümetine sunulan bir rapora göre, yakın zamanda kurulan “task force”un (görev gücü), şu anda kovuşturma aşamasında olan iki ciddi davayı sonlandırdığını, üçüncüsünün de soruşturmanın son aşamasında olduğunu yazdı.

Gazete, “task force”un, yasadışı faaliyetlerde bulunan bir çeteyi ortaya çıkardığını ve yarım milyon euronun üzerinde para ele geçirildiğini; bir diğer olayda ise paravan şirket olarak faaliyet gösteren bir kara para aklama çetesini çökerttiğini, bu olayda da on binlerce euro değerinde çok sayıda lüks araçla 200 bin euronun üzerinde nakit para ele geçirildiğini kaydetti.

“Task force”un, ciddi organize suç vakalarını incelemekle görevli tüm yetkili birimlerin (Polis, Vergi Dairesi, Gümrük Dairesi, Suçların Örtbas Edilmesiyle Mücadele Birimi-MOKAS ve diğerleri) temsilcilerinden oluştuğunu belirten gazete, bu grupta tüm bilgilerin bir araya getirildiğini ve eylem planının, bölünme ya da çakışma olmayacak şekilde planlandığını yazdı.

Gazete, grubun “Cyprus confidentials” soruşturmasının yayınlanmasının ardından Güney Kıbrıs’a giden FBI uzman ekibinin tavsiyeleri üzerine, Rum Yönetimi Başkanı’nın talimatıyla oluşturulduğunu ve ilerleyen dönemde, mali suçlarla ilgili denetim ve kovuşturma makamlarının güçlendirilmesi için daha fazla önlem alınacağını kaydetti.