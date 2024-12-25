KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ekonomik haklarımızı savunmak, insanca çalışma koşulları sağlamak, eşit ve nitelikli kamusal eğitim ve diğer hizmetler için hep birlikte alanlardayız. Örgütlüyüz, haklıyız, fakirleşmeye ve yoksullaşmaya karşı hep birlikte yürüyeceğiz.” denilerek, saat 09.30’da KTÖS binasında kortejin toplanacağı da bildirildi.