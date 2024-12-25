Sosyal medya, çocuklar için hem fırsatlarla dolu bir dünya, hem de pek çok risk barındırıyor. Bu nedenle, hükümetler dünya genelinde çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak için harekete geçiyor.

Teknoloji devleri, Birleşik Krallık’taki çevrimiçi düzenleyici kurum Ofcom'un önümüzdeki baharda açıklayacağı planlar kapsamında milyonlarca çocuğun çevrimiçi profillerini yasaklamasıyla karşı karşıya kalabilir.

Telegraph gazetesin haberine göre, İngiltere’de gelecek ay açıklanması planlanan yeni uygulamaya göre büyük sosyal medya şirketleri reşit olmayan çocukların yaş kontrolünü yüz tanıma teknolojisi ile yapmaya başlayacak.

Sosyal medya yöneticileri, kullanıcılarının reşit olmadığından emin olmak için belirlenen kılavuzlara uymadıkları takdirde büyük para cezaları ve hatta hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacakları konusunda uyarıldı.

Ofcom'un çevrimiçi güvenlik politikası başkanı John Higham, sosyal medya platformlarının, çocukların hesaplarını kaldırmak için "son derece doğru ve etkili" yapay zeka yaş kontrolü sistemleri kullanmasını beklediklerini söyledi.

"YAŞLARI HAKKINDA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Ofcom, Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi popüler sosyal medya sitelerinin asgari yaş sınırını 13 olarak belirlemiş olmasına rağmen, sekiz ila 11 yaş arasındaki çocukların yüzde 60’ının bu platformlarda profili olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca, sosyal medya sitelerindeki reşit olmayan çocukların beşte birinin, yaşlarını gizleyerek profil oluşturduklarını belirtti.



John Higham, “Çocukların yaşları hakkında yalan söyleyeceklerini anlamak için dahi olmaya gerek yok. Bu, ciddi bir sorun” diyerek, güvenlik endişelerini dile getirdi.

BÜYÜK PARA CEZALARI VE HAPİS

Bu gelişme, Ofcom’un bu yıl başında yayımladığı yeni kurallarla destekleniyor.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası’na uyum sağlamak amacıyla sosyal medya şirketlerine yasadışı ve zararlı içeriklere karşı daha sıkı önlemler alması için baskı yapılacak.

İlkbaharda yürürlüğe girecek olan yeni kurallara göre, çocukları çevrimiçi zararlardan koruyamayan teknoloji firmalarına küresel cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası verilebilecek ve ısrarlı ihlaller durumunda yöneticiler hapse atılabilecek.

Teknoloji şirketleri, son yıllarda kişisel kimliklerin taranması, yüz yaşının tahmin edilmesi ve ebeveynden yaşın doğrulanması gibi daha sıkı yaş kontrolleri getirdiklerini savunuyor.

Ancak Ofcom'un araştırmasında, çoğu çocuğun kendilerinden yaşlarını doğrulamaları istenmediğini, Instagram kullanıcılarının yalnızca yüzde 18'inin, TikTok kullanıcılarının yüzde 19'unun ve Snapchat kullanıcılarının yüzde 14'ünün doğum tarihlerini doğrulamaları istendiğini bulduğu bildirildi .