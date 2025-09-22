KTGB’den yapılan açıklamada, adayların Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği kompleksinde düzenlenecek açık oturumda fikirlerini yarıştırmasının, seçmenin kime neden oy vermesi gerektiğini anlatmaları açısından önemli olacağı belirtildi.

Birlik, moderatörlüğünü KTGB’nin üstleneceği açık oturumda gazetecilerin adaylara soru yöneltebileceğini, ayrıca belirli oranda taraftarın da yer alacağı bir programın “en demokratik yayın” olacağını ifade etti.

Açıklamada, böyle bir açık oturumun seçim sürecindeki tüm tartışmalara da noktayı koyacağı, ayrıca davet edilmeleri halinde seçimle ilgili program yapan tüm gazetecilerin yayınlarına birlikte katılmalarının demokrasiyi zenginleştireceği kaydedildi.