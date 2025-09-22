Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak kaba yemle ilgili sorun çözülmezse hayvanların açlıktan ölmeye başlayacağını belirten hayvan üreticileri, “Sağır sultan sesimizi duydu, hükümettekiler duymadı. Bugünden itibaren tavrımız değişti. Dostumuz yoksa biz de kimsenin dostu olmayacağız” açıklamasında bulundu.

-Onalt: “Bizim böyle bir gücümüz yok”

İlk sözü alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, yılladır Türkiye’den ithal edilen kaba yemin Türkiye’deki Şap Hastalığı nedeniyle ülkeye getirilmediğini söyledi.

Türkiye dışındaki ülkelerden gelen kaba yemin maliyetinin yüksek olduğunu, Tarım Bakanlığı’nın İtalya’dan getirdiği kaba yemin kilosunu 11,5 TL’ye sattığını savunan Onalt, “Bizim böyle bir gücümüz yok. Bu fiyata kim hayvanını yedirebilecek, buna kimin gücü yetecek?” diye sordu.

Türkiye’den gelen ithal samanla üreticinin ihtiyacını karşılayabildiğini, fiyatların da dengelendiğini söyleyen Onalt, halihazırda şu anda silajın zaten Türkiye’den getirildiğini, sadece samana ve beyaz balyaya ithal engeli konduğunu, burada bir tezatlık olduğunu ifade etti.

- “Bize Güney’in yolunu açsınlar, gidip kaba yemimizi oradan alalım”

200-300 varlıklı üreticinin piyasadaki kaba yemi çektiğini, yurt dışından da stokunu yaptığını, geriye kalan binlerce üreticinin kaba yem sıkıntısı çektiğini, özellikle küçükbaşta sorunun büyük olduğunu söyleyen Onalt, kış gelmeden bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Onalt, “Bu sektörün bir ay daha dayanacak gücü yoktur. Eğer beceremeyeceklerse bize Güney’in yolunu açsınlar, gidip kaba yemimizi oradan alalım. Güney’deki fiyat 8 TL…” dedi.

22 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Onalt, hükümeti, “sermayenin hükümeti” olmakla suçladı, “Muhatabımız yok. Üretim sektörünün, üreticilerin bu kadar yalnız bırakıldığı başka bir yer yok” dedi.

-“Hayvan ölümleri başladı… Sorumluluğu üstlenmeye hazırız”

Yem değişiklikleriyle hayvanlarda ölümlerin başladığını, sadece bir haftada 40 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ifade eden Onalt, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Türkiye’den ithal edilecek kaba yemle ilgili tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu, olabilecek tüm zararlarda üreticiyi tazmin edeceklerini belirtti.

“Hastalık gelecek diye hayvanları aç bırakamayız” diyen Adil Onalt, bu hastalığın Türkiye’nin her yerinde olmadığını belirterek "Temiz bölgelerden ithalat yapılabilir. Bu hayvanlar hastalıktan değilse, açlıktan ölecek. Açlığa doğru gidiyoruz. Tek gailemiz hayvanları hayatta tutmak” şeklinde konuştu.

Sektör kan ağlarken tüm odağın Cumhurbaşkanlığı seçimine olduğunu da savunan Onalt, 7 aydır Tarım Bakanlığı’na sunmadıkları proje kalmadığını, dertlerinin para değil planlı üretim olduğunu kaydetti. Onalt, önerilerinin seçim korkusuyla dikkate alınmadığını da ileri sürdü.

-“Üreten bir sektörün bu kadar düşmanı olamaz”

Hayvan satmakta da sorun yaşadıklarını ancak herkesin sadece et fiyatlarını konuştuğunu söyleyen Adil Onalt şöyle devam etti:

“Et hiç zamlanmayacak mı? Geçen seneki maliyetlerle bu seneki maliyetler aynı mı? Bu konuda denetim yapacak hükümettir.

Kasaplar Birliği bir yandan, Tarım Bakanlığı bir yandan, imalatçı bir yandan. Bütün sektörler hayvancının düşmanı oldu. Üreten bir sektörün bu kadar düşmanı olamaz, bu kadar düşmanla mücadele etmek de olamaz. İçimizden gelen bakan da, hükümet de bizim düşmanımız. Bu kadar düşmana rağmen ayakta durabiliyorsak helal olsun bize. Mücadele de üretmeye de devam edeceğiz.”

Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine de değinen Onalt, desteğin ödenmesi gereken kısmının eylül sonuna gelinmesine rağmen ödenmediğini, açıklama yapmaya yetkisi olmayan birinin çıkıp ödemelerin 24 Eylül’de olacağını söylediğini ileri sürdü.

Onalt, hayvan üreticileri üzerinden olmadık politikalar yapıldığını, birliği bölmek için uğraşanlar olduğunu da savundu.

-İthal et…

Kasaplar Birliği’nin “Canlı büyükbaş hayvan bulmakta zorlanıyoruz” açıklaması ve ithal et konusundaki soruları da yanıtlayan Birlik Başkanı Onalt, Bakanlar Kurulu’nun Kasaplar Birliği’ni toplantıya çağırmasını eleştirdi.

Ülkede yeterli hayvan olup olmadığının Veteriner Dairesi’nden öğrenilebileceğini belirten Onalt, hayvanların kulaklarına çakılacak kulak numarası olmadığını, bu yüzden üreticilerin hayvanlarını satamadığını savundu.

-“Biz üzerimize düşeni yaptık. Hükümet denetim yaptı mı?”

Kasaplar Birliği ile geçmişte ortak fiyat belirlediklerini anımsatan Onalt, küçükbaşın kilosunun saptadıkları fiyattan 30 TL daha aza satıldığını söyledi.

Büyükbaşta belirlenen fiyatta 30 TL’lik artış olduğunu belirten Onalt, “Yüzde 10’luk bir artışta, 700 TL’ye satılan et bin 100 TL’ye mi çıkar? Bunun sorumlusu hükümettir. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hükümet denetim yaptı mı? Halk bunu sormalı. Bu kadar rantın, denetimsizliğin olduğu ülkede hiçbir şey olmaz…" iddiasında bulundu.

İthal ete izin verildiğinde fiyatların düşüp düşmeyeceğini de soran Onalt, “Kimin cebini dolduracaklar, maksat ne? Maksat bizi dövmekse, verin izni gitsin” dedi.

-Şemi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Canpolat Şemi de İspanya’dan koyun ithal edildiğini, ülkeye getirilen bu hayvanların henüz kimseye gösterilmediğini ileri sürdü.

Şemi, basın mensuplarıyla birlikte bu hayvanları görmek, bu koyunların alıcılara adil şekilde dağılacağından emin olmak istediklerini de ifade ederek, Tarım Bakanlığı’na ve Hayvancılık Dairesi’ne çağrı yaptı.

- Darbaz

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Darbaz da, 7 ay önce yeni yönetime seçildiklerini, bu kadar zamanda Başbakan’dan randevu alamadıklarını savundu.

Tarım Bakanı’na da 20-25 gündür çağrı yaptıklarını, buna çağrıya da karşılık bulamadıklarını savunan Darbaz, “Kasaplar Birliği’ni Bakanlar Kurulu’na çağıran zihniyet Hayvancılar Birliği’ni hiçe sayıyor” dedi.

İthal et konusuna değinerek, dünyada belli bir yaşın üzerindeki hayvanların köpek maması yapıldığını da söyleyen Darbaz, “Mama yapılacak nitelikteki eti bu memlekete sokacaklar. Yıllar önce birlik olarak yine bunun mücadelesini vermiştik. Bu birlik bu saatten sonra gereken cevabı gereken kişilere verecek” diye konuştu

Darbaz, ülkeye ithal et getirildiğinde hangi restoranın daha ucuza yemek sattığını da sorarak, bu işin 3-5 kişinin cebini doldurmak için yapıldığını iddia etti.