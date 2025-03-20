Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü'nün başvurusu üzerine Orkhan Aghazade'nin lisans işlemleri ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Son günlerde gündemi meşgul eden 116909 KTFF lisans numaralı futbolcu Orkhan Aghazade ile ilgili olarak Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nden gelen başvuru üzerine bir açıklama yapmak zaruri olmuştur. Bu bağlamda 14.01.2022 tarihinde Bostancı Bağcıl Spor Kulübü ile ilk lisansını çıkaran ve Azerbaycan pasaportu ile işlem yapan futbolcu Orkhan Aghazade’nin EK’te de yer alan pasaportta doğum tarihinin 17.02.2005 olduğu aşikârdır. KTFF kayıtları ve sunulan resmi evraklar incelenmiş olup o dönemde kulübüne kaydolarak lisans işlemi yapan Orkhan Aghazade’nin A2 Ligleri’nde oynama yaşı olduğundan bu yaş grubunun karşılaşmalarında oynamasında herhangi gayri yasal durum söz konusu değildir.

İlgili futbolcunun şu anda KTFF kayıtlarında doğum tarihi 17.02.2002 olarak görülmektedir. Bunun nedeni ilgili şahsın vatandaşı olduğu Azerbaycan’da mahkemeye başvurarak doğum tarihini değiştirmek için başvuru yapması ve başvurusunun kabul edilmesidir. Orkhan Aghazade 2024-2025 sezonunun 1. Transfer Dönemi’nde Mağusa Türk Gücü’ne bonservisli transfer olmuş ardından 10.01.2025 tarihinde KTFF’ye şahsi olarak başvuru yapıp KKTC kimliğini aldığını ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesi için talep yazısı vermiştir. Futbolcunun KKTC vatandaşlık işlemlerini Azerbaycan’daki mahkeme kararından sonra aldığı 17.02.2002 doğum tarihli pasaportuyla yapmasından dolayı, KTFF Genel Sekreterliği de Transfer ve Tescil Dönemi içerisinde gerçekleşen bu başvurunun akabinde ilgili futbolcuyu yeni kimlik bilgileriyle kaydını yapmıştır.

Tüm spor kamuoyunun bilgisine sunar, ilgili futbolcunun KTFF’ye ilk lisans başvurusunda sunduğu pasaportunun EK’te yer aldığını bildiririz."