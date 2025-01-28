Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), organize ettiği tüm liglerde görev yapan antrenörlere yönelik denetimlerin saha komiserleri ve hakemler tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Federasyon, 12 Eylül 2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararını hatırlatarak, bu kararı ihlal edenlere ilgili yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

12.09.2024 tarihli kararın detayları:

Vizelerini tamamlamak için sürekli olarak Teknik Direktör / Antrenör Sözleşmesi imzaladıkları takımların maçlarına fiilen katılmadıkları tespit edilen Teknik Direktör / Antrenörlerin iki yıl antrenörlükten men edilmeleri karar verilmiştir.