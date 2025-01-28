Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün KKTC’ye geliyor. KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Cevdet Yılmaz’a çağrıda bulunarak Kuzey Kıbrıs’taki spor federasyonlarını kapsayan bir toplantının düzenlenmesinin, spor camiasının ihtiyaç ve sıkıntılarının doğrudan dinlenmesinin geleceğin teminatı olan gençlere daha iyi bir gelecek sunma yolunda önemli bir adım olacağını vurguladı. Sakallı, “Sizden, Kuzey Kıbrıs’taki spor federasyonlarını kapsayan bir toplantı düzenleyerek, bu hayati konuyu ele almanızı ve geleceğin teminatı olan gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma yolunda bir adım atmanızı rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı’nın açıklaması şu şekilde:

“Sayın Cevdet Yılmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen siyasi, ekonomik ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik toplantılarınızın KKTC’nin kalkınması açısından son derece önemli bir rol oynadığının farkındayız. Ancak, Kıbrıs’ın genç nüfusunun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan spor ve spor altyapısına yönelik konuların bu toplantılarda yeterince ele alınmadığını gözlemlemekteyiz.

Kıbrıs gençliği, şu anda spor dışında bir motivasyona sahip olamamakta ve bu motivasyonun sürdürülebilir hale getirilmesi için spor altyapısı ile ilgili ciddi adımlar atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ne yazık ki, mevcut durumda spor altyapısına yeterli yatırım yapılmamakta ve spor federasyonlarının yaşadığı sorunlar masaya yatırılmamaktadır. Oysa gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve onları sporda daha ileri noktalara taşımak adına bu sorunların detaylı bir şekilde ele alınması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, spor federasyonlarıyla bir toplantı düzenlenmesi, KKTC’deki spor camiasının ihtiyaç ve sıkıntılarının doğrudan dinlenmesi adına çok önemli bir adım olacaktır. Bu toplantı, yalnızca mevcut sorunları anlamakla kalmayacak, aynı zamanda gençlere umut aşılamak ve sporu daha güçlü bir motivasyon kaynağı haline getirmek için somut projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacaktır.

Sizden, Kuzey Kıbrıs’taki spor federasyonlarını kapsayan bir toplantı düzenleyerek, bu hayati konuyu ele almanızı ve geleceğin teminatı olan gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma yolunda bir adım atmanızı rica ediyoruz. Sporun birleştirici ve güçlendirici etkisinin, Kıbrıs’ın kalkınma sürecine sağlayacağı katkıyı göz ardı edemeyiz.