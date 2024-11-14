Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrısonline arasında “Bilişim Sponsorluğu Anlaşması” imzalandı. Gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Kıbrısonline Direktörü Murat Aşık protokole imza koydu. Anlaşma kapsamında Kıbrısonline KTFF’ye ait bilgi bankasının (web, mobil uygulama) data bilgilerini korumak, bağlantılarını 7/24 kesintisiz olarak sağlayacak.

SERTOĞLU: "DİJİTALLEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

KTFF Başkanı Sertoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada dijitalleşmeye çok büyük önem verdiklerini ve KTFF’nin web sitesi ile mobil uygulamasını interaktif bir hale getirmek için uzun süredir çalıştıklarını kaydetti. Sertoğlu ayrıca kulüplerin işlemlerinin kolaylaştırılması için de sistemlerini sürekli olarak güncellediklerini ifade ederek bu bağlamda kendilerine destek olan Kıbrısonline ailesine teşekkür etti.

AŞIK: "FUTBOLUN GELİŞİMİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Kıbrısonline Direktörü Murat Aşık ise KTFF ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, federasyonun web sitesi, mobil uygulaması ve dijitalleşme yönündeki atılımlarını ilgiyle takip ettiklerini ve kendisine üye kulüplere bu hizmeti sunmalarının çok değerli olduğunu belirtti. Futbolun gelişimi için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydeden Aşık, Kıbrısoline olarak ellerinden gelen tüm desteği KTFF’ye vereceklerini belirtti.