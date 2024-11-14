Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Digiturk Kıbrıs arasında Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri için “İsim Sponsorluğu Anlaşması” imzalandı. Geçtiğimiz sezon BTM 1.Lig ve BTM 2.Lig’in sponsoru olan Digiturk Kıbrıs 2024-2025 sezonunda da liglerin sponsoru oldu. Çerkez Group’un Lefkoşa’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ile Digiturk Kıbrıs Genel Koordinatörü Hasan Çerkez protokole imza koydu.

Sertoğlu: “Öncelikli amacımız gençlerimizin köylerinde futbol oynamalarıdır”

İmza töreninde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu BTM Ligleri’nde çok sayıda köy takımının mücadele ettiğini ifade ederek, tüm takımlara büyük değer verdiklerini ve BTM Ligleri’nin devamlılığı konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. 70’in üzerinde takımın BTM Ligleri’nde mücadele ettiğini ifade eden Sertoğlu, “Göreve geldiğimiz günden beridir köy takımlarımız için elimizden geleni yaptık. Bugün gelinen noktada 70’in üzerinde köy kulübü liglerde aktif olarak yer almakta ve gençlerimiz kendi köyleri için futbol oynama şansı elde etmektedir. Bizim BTM için öncelikli amacımız da gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak, köylerinde futbol oynamaları, spor yapmalarıdır.”dedi.

“DİGİTURK KIBRIS’IN FUTBOLUN YANINDA OLMASI BİZE GÜÇ KATIYOR”

BTM Ligleri’nin futbol seyircisinin tutkulu olduğunu ve birçok maçın kalabalık ortamlarda oynandığını ifade eden Sertoğlu, “Bu bizi inanılmaz mutlu ediyor. Bu hafta BTM 1.Lig başlıyor. 20 takımımız Yenierenköy’den Lefke’ye kadar köylerde futbol şenliği yaşatacak.” diye konuştu. Sertoğlu BTM 1.Lig’de maçların erken saatlerde oynanması seyircilerin bir günde hem BTM hem de Süper Lig / 1.Lig maçlarını izleyebilmelerine olanak sağladığının altını çizerken, “Digiturk Kıbrıs ailesine kulüplerimizin yanında olduğu için camiam adına teşekkür ederim. BTM bizim gözbebeğimizdir, Digiturk Kıbrıs’tan bu desteği görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Futbolun yanında olmaları bizlere de güç katıyor. Bu bağlamda futbola destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim.”dedi.

Digiturk Kıbrıs Genel Koordinatörü Hasan Çerkez ise imza töreninde yaptığı açıklamada, futbolun KKTC’de çok sevildiğini ve özellikle köy yerlerinde samimi ve çekişmeli bir ortamda karşılaşmaların oynandığını ifade etti. Digiturk Kıbrıs olarak BTM Ligi’ne sponsor olarak adamızdaki 70’in üzerindeki köy takımına destek verdikleri için mutlu ve gururlu hissettiklerinin altını çizen Çerkez, “İnanın bu destek bizi de mutlu ediyor. Ülkemizde futbol çok büyük bir lokomotif. Futbol sayesinde binlerce gencimiz kötü alışkanlıklardan uzak durmanın yanı sıra, iş disiplini, sosyalleşme ve rekabet anlamında da kendilerini geliştirme şansı yakalıyor. KTFF’nin BTM Ligleri’ne verdiği değeri bizler de taçlandırarak federasyonumuza bir omuz vermek istedik. Bu süreçte de birlikte hareket ederek BTM Ligleri’nin istikrarla devamlılığı noktasında her türlü desteği vereceğiz.”diye konuştu.

“FUTBOLUN BİR PARÇASI OLDUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ”

Geçtiğimiz sezon hem BTM 1.Lig’de hem de BTM 2.Lig’deki maçlarda seyirci rekorları kırıldığını ifade eden Çerkez, “Bu bizi daha da motive etti. Futbolun bir parçası olduğumuz için gururluyuz. Seyircilerin ve kulüplerimizin sevgisini ve maçlardaki heyecanlarını gördükçe ne kadar doğru bir ortaklık kurduğumuzu daha iyi anlıyoruz.”dedi. Çerkez son olarak kendilerine bu imkânı sağlayan ve işbirliği şansı veren KTFF Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, bu hafta başlayacak Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’deki tüm takımlara ve Mayıs 2025’te başlayacak olan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’deki tüm takımlara başarılar diledi.