Futbol Federasyonu China Bazaar Gençlik Gücü’nün Doğan Türk Birliği maçıyla ilgili "kural hatası" yapıldığına dair itirazının reddine ve söz konusu olayın bir kural hatası değil, hakemin müsabaka esnasındaki bir anlık dalgınlığından kaynaklanan "usul hatası/hakem hatası" olduğuna karar verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda aşağıdaki karar alındı;

1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, China Bazaar Gençlik Gücü TSK tarafından sunulan itiraz dilekçesini ve eklerini detaylı bir şekilde incelemiştir. İtirazın özeti; 36. dakikada 121416 KTFF lisans numaralı futbolcu Issiake Bamba’ya hakem Utku Hamamcıoğlu tarafından iki kez sarı kart gösterildiği, ancak oyuncunun oyun alanından ihraç edilmediği, bu durumun bir "kural hatası" teşkil ettiği ve maçın tekrar edilmesi gerektiği yönündedir.

Yönetim Kurulumuz; maçın hakem ve gözlemci raporlarını, müsabaka görüntülerini ve hakemin ek savunmasını titizlikle değerlendirerek aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır:

Müsabakanın 36. dakikasında futbolcu Issiake Bamba’nın yaptığı bir faul neticesinde hakemin sarı kart kararı verdiği raporda ve görüntülerde sabittir. Ancak bu kartın gösterilmesinin hemen ardından sahada diğer oyuncular arasında bir arbede yaşanmış; hakem bu olayları yönetmeye çalışırken, Issiake Bamba’ya daha önce gösterdiği kartı bir anlık dikkat dağınıklığı ve kaos ortamı nedeniyle unutarak aynı ihlalden dolayı tekrar kart göstermiştir.

Maç görüntüleri ve hakem raporu açıkça göstermektedir ki, ilgili futbolcu ilk sarı kartı gördükten sonra ikinci bir ihtar gerektirecek (sportmenlik dışı hareket, itiraz, sert faul vb.) herhangi bir eylemde bulunmamıştır.

Bir futbolcuya aynı ihlal sebebiyle sehven iki kez kart gösterilmesi bir "kural hatası" değil, hakemin usul hatası (hakem hatası) kapsamındadır. Kural hatası oluşabilmesi için, hakemin iki ayrı ihtar gerektiren pozisyon tespit etmesine rağmen oyuncuyu ihraç etmemesi gerekirdi. Oysa burada cezalandırılan fiil tektir.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK, kendi oyuncusunun oyundan atılmaması nedeniyle maçın sonucunun tescil edilmemesi gerektiğini iddia etmiştir. Ancak somut olayda, kural gereği ihraç edilmesi gereken bir durum (ikinci bir ihlal) söz konusu olmadığından, oyuncunun sahada kalması oyunun adil gidişatını bozmamıştır. Maç, Doğan Türk Birliği’nin 2-1 üstünlüğü ile yasal süresinde tamamlanmıştır.

Yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın "kural hatası" yapıldığına dair itirazının reddine ve söz konusu olayın bir kural hatası değil, hakemin müsabaka esnasındaki bir anlık dalgınlığından kaynaklanan "usul hatası/hakem hatası" olduğuna ayrıca müsabakanın hakem raporlarında tescil edildiği üzere China Bazaar Gençlik Gücü TSK: 1 - Doğan Türk Birliği: 2 skoruyla tescil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.