Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği(KKTFAD) başkan Hasan Topaloğlu imzalı bir basın bildirisi yayınlayarak, teknik direktör Mehmet Bolkan’ın açıklamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Dernek yaptığı açıklamada Bolkan’ı Haysiyet Divanı ve Disiplin Kurulu’na sevk ettiğini duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

“Son günlerde Derneğimiz aleyhine uygunsuz ve/veya pervassızca ve/veya zarar verebilecek yapılan açıklamalara keza Tahkim Kurulu tarafından Derneğimiz tarafından bazı meslektaşların lisansının yenilenmemesi yazısına binaen alınan hatalı ve/veya eksik ve/veya aldığımız kararların içeriğini sorgulamadan ve/veya aldığımız kararların neye dayandığını talep etmeden verilen karara karşı açıklama yapmamız kaçınılmaz olmuştur. KKTFAD 3 Yıllık görev süremizde büyük başarılara imza attığı açık ve sarih bir şekilde ortadadır. Biz kamu nezdinde ses getiren faaliyetleri yaparken ve/veya yapmaya devam ederken bunları göz ardı ederek Derneğimiz aleyhine ve/veya derneğe zarar verecek şekilde kim açıklama yaparsa yapsın karşısında bizi bulacağını sert bir dille hatırlatmak isteriz. Görev süremiz boyunca gerek üyelerimizden, gerek futbol ailesindeki paydaşlarımızdan, gerekse de spor camiasından önemli geri bildirimler alarak takdir edildik. Takdir edilmek bizi onurlandırmıştır ancak Dernek olarak bunu görev olarak belirlediğimizi değerli kamuoyuna belirtmek isteriz. KKTFAD daha iyi mevki ve/veya statüye getirmeye çalışırken ve/veya 3. Ülke bağlantılarını daha da sağlamlaştırmaya çalışırken bu gibi açıklamalar ilgi toplamaya ve/veya gündemde kalmaya çalışmaktan başka anlam ifade etmediği gibi KKTFAD olarak gereğinin ne ise yapılacağını kamuoyuna bildiririz. Derneğimizin bu yönetimle geçirdiği süreyi değerli kamuoyuna bilgilendirmek maksadıyla KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi Eylül 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde (KKTFAD) üyeler arasında yapılan kapalı kutu yöntemiyle seçilen ve/veya göreve getirilmiştir. 2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurulda tek aday olarak göreve devam etmiştir.

KKTFAD olarak duruşumuz 2022’de nasılsa halen aynıdır ve bundan da taviz vermeyeceğimizi siz değerli kamuoyuna bildiririz. Bu yüzden biraz evvel değindiğimiz gibi KKTFAD aleyhine kim pervasızca ve/veya ilgi toplama amaçlı ve/veya derneğe zarar veren açıklama yaparsa Derneğin üstünde olmadığını ve gereğini yapacağımızı tekrar hatırlatır ve siz değerli alındığını kamuoyuna bildiririz.

Bizler ilk günden beri saygınlığımızı artırıcı faaliyetler yaparken disiplin ve eşit davranmayı ilke edinirken son dönemde yaşananlar ve özellikle derneğimizin gündeme farklı konularla gelmesi bizleri üzdüğü gibi bu konuları büyütmemeye birleştirici olmaya ve her şeyin birlikte saygı çerçevesinde çözülmesi için çaba göstermekteyiz. Gerek KTFF gerekse bizlerin aldığı kararları beğenmeyenler olumlu bulmayanlar olabilir buna da saygı duyuyoruz. Ama net olarak şunu biliyoruz. Bizler üyelerimizin her kim olursa eşit ve adilane yanında olmaya haklarımızı da en doğru şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yanlış bilgiler ile kamuoyunu bilgilendirmek ve gündem yaratmak sadece derneğimize zarar verir. Bu bağlamda “KONU” olarak 1. Maddeye dönersek; 7 Mart 2026 tarihinde, Cumartesi günü, Aksa Süper Lig 21. Hafta karşılaşması Mormenekşe-Mesarya maçı sonrasında BRT Radyosunda Salih Borucu’nun sunmuş olduğu Maç Sonu Programına telefonla katılan Mormenekşe Teknik Direktörü Mehmet Bolkan’a uzatılan mikrofon sonrasında üyemiz değerli Mehmet Bolkan’ın KKFAD Başkanı ve İdari Heyetini hedef alan açıklamalarını hayretle dinledik. Açıklamalarında hiçbir gücün kendisine engellemeyeceğini ve “kimdir be bunlar” ,“kimsiniz be siz GARAGÖZLER” ifadelerini tekrarlayarak dile getirmiştir. Ayrıca kendi sosyal medya hesabından da yapmış olduğu paylaşımda Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu’nu yalancılıkla suçlayan yazılı açıklamalarda bulunmuştur. BRT kurumundan ilgili yayını bir dilekçe sunarak tedarik ettik ve 9 Mart 2026 günü gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda görüşerek Tüzük maddesini kamuoyuna sunar keza aldığımız kararı da kamuoyuna aşağıda belirtiyoruz. Tüzüğümüzün; Madde 6 A “ÜYELİK HAKLARININ KAYBOLMASI” başlığı altında yer alan Dernek aleyhine her türlü menfi nesriyat yapanlar tahtında Haysiyet Divanına sevkini oy birliği ile onaylanmıştır. Tüzüğümüzün Madde 6’sı açık bir şekilde ortadadır. Bu bağlamda meslektaşımız da olsa kimse bu derneğin üzerinde değildir. Bu maksatla Mehmet Bolkan Haysiyet Divanına ve/veya Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Unutulmamalıdır ki! Başkanlık ve yönetim kurulu gelip geçicidir ancak KKTFAD her zaman bakidir. 2. “KONU” ‘ya ilişkin olarak ve/veya lisans vize ve/veya yenilemesi için usul maksatları bakımından değerli kamuoyunu bilgilendirmemiz kaçınılmazdır.