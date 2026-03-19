Stat: Alsancak Mustafa H. Çağlar Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Emirhan Yılmaz

A. Yeşilova: Aykut, Billy Mehmet, Tamer, Mehmet, , Abdullah, Fidelis Iria, Burak, Eyyüp, Mert, Joseph Ofori, Jonathan

Yeniboğaziçi: Emre, Enes, Ali Özay, Osman, İrfan, Joel Ajibola, Ertan, Ramadan, Darius Johnson, Yunus, Mehmetali,

Goller: Dk.58 Dk.65 ve Dk.75 Joseph Ofori Dk.72 Jonathan Weston (A. Yeşilova)

Alsancak Yeşilova, Yeni Boğaziçi’ni farklı mağlup ederek rahatlarken, Weston gol ve asistleri, hat trick tapan Ofori ise golleriyle galibiyetin mimarı oldu. Yeni Boğaziçi ise düşme hattında kaderiyle baş başa kaldı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 23. Hafta maçında Alsancak Yeşilova, Yeni Boğaziçi’ni konuk etti.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova – Yeni Boğaziçi maçını Ali Özer yönetti. Maça Yeni Boğaziçietkili başlarken, pozisyonları değerlendiremedi.

Toparlanan Alsancak Yeşilova’nın pozisyonu da gol olmayınca devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devreye Alsancak Yeşilova hızlı girerken 58’de Weston’un asistinde Ofori’nin golüyle 1 – 0 öne geçti.

65’te Ofori’nin golüyle farkı 2’ye çıkaran Alsancak Yeşilova, 73’te Weston’un golüyle 3 – 0’ı yakaladı. Alsancak Yeşilova75’te Weston’un asistinde Ofori’nin golüyle skoru 4 – 0 yaptı.

Bu skordan sonra Yeni Boğaziçi pozisyonları değerlendiremeyince maç Alsancak Yeşilova’nın 4 – 0 üstünlüğünde sona erdi.