Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Koşuları, bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. Lefkoşa’da gerçekleştirilen organizasyon, sporseverlerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı.

1600 metre mesafe üzerinden koşulan yarışlar, üç farklı grup halinde yapıldı. Jokeylerin kıyasıya mücadele ettiği koşularda, dereceye giren atlar ve sahipleri büyük alkış topladı.

Organizasyonda dereceye giren at sahipleri ve jokeyler ödüllerini alırken, etkinliğe katkı koyan Kıbrıs Atlı Spor Kulübü, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve diğer sponsor kurumlara teşekkür edildi.

Koşu Sonuçları

GRUP 1 – 1600 M (SAAT: 18.30)

Thmos Fly Kid

– At Sahibi: Erşan Göçer

– Jokey: Onur Ulaş

– Antrenör: Erşan Göçer

Cyprian Star

– At Sahibi: Defne Ömerağa

– Jokey: Yaşar Ömerağa

– Antrenör: Necati Kasap

Royal Secret

– At Sahibi: Mustafa Karşlı

– Jokey: Ali Damdelen

– Antrenör: Fikret Atilla

⸻

GRUP 2 – 1600 M (SAAT: 19.00)

Hürülük

– At Sahibi: Defne Ömerağa

– Jokey: Yaşar Ömerağa

– Antrenör: Necati Kasap

Lara Croft Memory

– At Sahibi: Nazım Ertürk

– Jokey: Onur Ulaş

– Antrenör: Biray Dereseyen

Kantara

– At Sahibi: Defne Ömerağa

– Jokey: Ahmet Ömerağa

– Antrenör: Necati Kasap

⸻

GRUP 3 – 1600 M (SAAT: 19.30)

Bufavento

– At Sahibi: Defne Ömerağa

– Jokey: Ahmet Ömerağa

– Antrenör: Necati Kasap

Thomas Boy

– At Sahibi: Umut Ulaş

– Jokey: Onur Ulaş

– Antrenör: Erşan Göçer

Ares

– At Sahibi: Tuğmet Kutluel

– Jokey: Hüseyin Kofalı

– Antrenör: Cumali Özmeneroğlu