İspanyol tenisçi Alcaraz, yeniden dünya klasmanının zirvesinde.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. 22 yaşındaki İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Eylül 2023'ten bu yana ilk kez dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, 2022 ABD Açık şampiyonluğu sonrası 19 yıl 4 ay ile tarihin en genç 1 numarası olmuş, bugüne kadar toplam 36 hafta listenin zirvesinde yer almıştı.

10 Haziran 2024'te dünya 1 numarası olan İtalyan Sinner ise yerini 65 hafta boyunca korumayı başarmıştı.

Listenin üçüncü sırasında Alman Alexander Zverev yer alıyor.