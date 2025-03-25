Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şube Başkanı Dr. Tomris Mahirel ve yönetim kurulu üyeleri Yaşlılar Haftası çerçevesinde Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.
Dr. Tomris Mahirel ve beraberindeki Yönetim Kurulu heyeti, ziyaretleri sırasından yaşlılara bayramlık kıyafetler vererek, muhtelif yiyecek ve içecek ikramında bulundu.
Lapta Huzurevi’nde kalanlarla sohbet edip, birlikte şarkılar söylen Mahirel ve beraberindeki heyet, bu hoşgörü ayında huzurevi sakinleriyle zaman geçirerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.