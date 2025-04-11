Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait bazı programların öğretime başlama izinlerinin iptal edilmesinin ardından, bakanlığın da bu programların açma ön izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, 25 Mart’ta yapılan toplantıyla YÖDAK tarafından KSTU’de bazı programların öğretime başlama izinlerinin iptal edildiğini hatırlatarak, YÖDAK’ın raporları doğrultusunda; KSTU’nün Bakanlığa sunduğu Açma Ön İzni dosyalarında taahhüt edilenleri yerine getirmediği ve dolayısıyla açma ön izin koşullarını sağlamadığının tespit edildiğini kaydetti ve bu programların açma ön izinlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“4 Temmuz 2024 tarihinde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne (KSTU) yapılan denetime ilişkin hazırlanan rapor sonrasında; öğretime başlama izni almış olduğu halde iki yıl ve/veya iki yılı aşkın süredir öğrenci kaydı yapılmadığı ve/veya anılan programların faaliyete geçirilmediği ve askıya alınarak 1 yıl içerisinde gerekli şartların yerine getirilmediği gerekçeleriyle bazı programların öğretime başlama izinleri 25 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile YÖDAK tarafından iptal edilmiştir.“

Açıklamada, 25 Mart’ta YÖDAK tarafından öğretime başlama izinleri iptal edilen 24 programın isimlerini de sıraladı:

“Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Türkçe Öğretmenliği Lisans, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans (Türkçe), Ebelik Lisans (İngilizce) , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans (Türkçe), Radyoterapi Ön Lisans (Türkçe), Optisyenlik Ön Lisans (Türkçe), İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans (Türkçe), İlk ve Acil Yardım Ön Lisans (Türkçe), Diyaliz Ön Lisans (Türkçe), Anestezi Ön Lisans (Türkçe), Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans (Türkçe), Adalet Ön Lisans (Türkçe), Sağlık Yönetimi Lisans (İngilizce) (Sağlık Yüksekokulu bünyesinde), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde), Beslenme ve Diyetetik Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde), Çocuk Gelişimi Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde), Sosyoloji Lisans (İngilizce), Sosyal Hizmet Lisans (İngilizce), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans (İngilizce), Psikoloji Lisans (İngilizce), Hukuk Lisans (İngilizce) ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği/Matematik Öğretmenliği Lisans.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“YÖDAK’ın iptal kararlarının ardından, Bakanlığımız gereğini yapmak üzere çalışmalarını başlatmıştır. Bu bağlamda söz konusu programların, YÖDAK tarafından yapılan denetleme sonucunda elde edilen raporlar doğrultusunda; KSTU’nun Bakanlığımıza sunduğu açma ön izni dosyalarında taahhüt edilenleri yerine getirmediği ve dolayısıyla ‘KKTC Yükseköğretim Kurumları Program Açma Ön İzni ve Öğretime Başlama İzni Tüzüğü’ koşullarını sağlamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yukarıda isimleri verilen söz konusu programların açma ön izinleri Bakanlığımız tarafından iptal edilmiştir.”