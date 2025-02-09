Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusuf Bakar, Rüya Sakallı

Hamitköy: Raif Denktaş Pehlivan, Altan Çocuk, Mehmetali İlkbahar, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan Dere, Emre Uysal, Uğur Uğur, Berkay Kalakcı, Mehmet Yapıcıel, Cuma İlkbahar

Atoll Kozanköy: Mahmut Karabey, Bayram Arıkhan, Salih Can Gül, Hüseyin Paşa, Efe Çopur, Izder Kutay, Mustafa Yaşar, Mehmet Kum, Kahraman Dönmez, Hüseyin Konyalıoğlu, Eran Kabidan

Goller: 51' Berkay Kalakcı, 90' Emre Uysal (Hamitköy), 13' ve 49' Mustafa Yaşar, 65' Kahraman Dönmez, 90' Abdullah Çomunoğlu (Atoll Kozanköy)

AKSA 1. Lig’de zirve mücadelesi veren iki takım Hamitköy ile Atoll Kozanköy, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda karşılaştı. Mücadele, Kozanköy’ün 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Kozanköy, puanını 33’e yükselterek doğrudan yükselme şansını sürdürdü. Hamitköy ise aldığı mağlubiyetle 27 puanda kalarak play-off hattının da gerisine düştü.

Maçın ilk devresinde karşılıklı ataklar vardı ancak maçın 13.dakikasında Mustafa Yaşar attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve devre bu skorla sona erdi. Maçın 2.devresinde goller yağmur gibi geldi.

Konuk ekip Atoll Kozanköy 49.dakikada Mustafa Yaşar ile skoru 2-0 yaparken Hamitköy 51.dakikada Berkay ile skoru 2-1 yaptı. Atoll Kozanköy Kahraman ve Abdullah ile 2 gol daha bulurken, Hamitköy Emre Uysal ile gol bulabildi ve maçtan Atoll Kozanköy 4-2 galip ayrılmayı başardı.