Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Özal Çağlayan, Şahin Coşkun

Mormenekşe: Haluk, Isaac, Fetin, İsmet, Arda, Erdoğ, Aygün(Aziz), Sami(Mehmetali), Bülent(Cenker), Ramazan, Erhan.

K.Kaymaklı: Salih, Gökhan, Mert, Deran, Hasan(Alpay), Mehmet, Toykan(Arda), Tuğrul, Ümitcan(Yağış), Ferhat, İlyas.

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig 18. Haftasının en önemli maçı olan zirve mücadelesinde Mormenekşe ile K.Kaymaklı karşı karşıya geldi. Her iki takımında futbol adına iyi işler yapmaya çalıştığı karşılaşmada gol olmayınca maç 0 – 0 tamamlandı ve mormenekşe 3 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Maçın her iki devresinde de birçok pozisyona giren K.Kaymaklı 3 kez direklere takılırken, Mormenekşe ise 2 pozisyonda kaleci Salih’i geçemedi.

Dk.14 Hızlı gelişen Kaymaklı atağında Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Toykan’ın ortasında kafayla İlyas’ın vuruşunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk.24 Organize gelişen Kaymaklı atağında Tuğrul’un güzel ara pasında defans arkasında topla buluşan İlyas’ın bekletmeden vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

Dk. 26 Mormenekşe atağında Ramazan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bülent vuruşunu yaptı ancak defans ayak koydu dönen topla buluşan Erhan’ın vuruşunda defans kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

Dk.35 K.Kaymaklı atağında topla orta alanda buluşan Toykan hızla Mormenekşe ceza sahası önüne ilerleyerek şutunda top yan direkten oyuna döndü.

Dk.43 Mormenekşe atağında Fetin’in ortasında defans ile kalecinin anlaşmazlığı sonrasında araya giren Bülent oldu Topla çizgiye inerek vuruşunda defans direk dibinden topu uzaklaştırdı.

Dk.47 K.Kaymaklı’nın organize gelişen atağında Toykan’ın pasında İlyas göğsü ile topu Ümitcan buluşturdu onun vuruşunda kaleci topu çıkardı.

Dk. 55 Kaymaklı orta sahasından geri pasında araya giren Erhan hızla Kaymaklı ceza sahasına girdi ve çaprazdan vurdu ancak top yandan auta gitti.

Dk. 70 Kaymaklı atağında Tuğrul’un ortasında Arda’nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda takımların çabası gol getirmedi ve maç başladığı gibi bitti.

Bu sonucun ardından lider Mormenekşe puanını 38 yaparken, K.Kaymaklı 35 puanla 2. Sırada takibini devam ettirdi.