Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 5. Grupta Korkuteli SD ile lider Pergama SD karşılaştılar.

Dörtyol Stadında oynanan Korkuteli SD – Pergama SD maçını Emirhan Yılmaz yönetti. Korkuteli’nin Pergama karşısında iyi direndiği ilk devrede kaleci Hüseyin Çavuş’un da başarılı kurtarışları sonucunda devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede Pergama yüklenirken, özellikle sağ kanattan Ertan ile kontra ataklar geliştiren ve pozisyonlar üreten Korkuteli önemli pozisyonlar üretti. Pergama ise baskılı oynamasına özellikle son bölümde önemli pozisyonlar üretmesine rağmen kaleci Hüseyin Çavuş’u ve Mustafa Köleli liderliğindeki savunmayı geçemeyince maç 0 – 0 sona erdi.