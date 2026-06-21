Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 4. Grupta Tatlısu Seracılar GSK, Bahçeli SK’yı konuk etti.
Rauf Raif Denktaş Stadında oynanan Tatlısu Seracılar GSK – Bahçeli SK derbi maçını İsmail Ercan yönetti. Düşük tempoda ve az pozisyonlu geçen ilk devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0
Düşük tempo ve az pozisyon ikinci devrede de sürerken uzun süre gol sesi çıkmadı. Maçın son bölümünde maç gerginleşti.
70’te Tatlısu Seracılar’dan Sergen Alpaslan kırmızı kart görürken, 78’de Bahçeli’den Ali Yılmaz kırmızı kart gördü. 90+5’te Bahçeli, Rıfat Yıldırım’ın golüyle öne geçti. 0 – 1 Rıfat Yıldırım golden sonra 90+6’da kırmızı kart gördü.
Maçı 9 kişi tamamlayan Bahçeli, derbi galibiyeti sonrasında lider Ali Can GSAD ile puanlarını eşitledi.
(Foto: Richard BEALE)