Yüksek Mahkeme, 2025 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı. Rapor, şiddetin ne denli büyük bir soruna dönüştüğünü gözler önüne serdi. Raporun en çarpıcı bölümlerinden birisini, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar oluşturuyor. Verilere göre cinayet, yaralama ve darp suçlarında büyük bir artış var. “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme, taammüden adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmek için gizli ittifak” ve “Ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, şiddet tehdidi, darp, hakiki bedensel incinme” vakaları adeta patladı.

“ŞİDDET”Lİ SAYILAR

KKTC’de 2025 yılında 4 taammüden cinayet; 14 cinayet, cinayete teşebbüs ve 113 ağır yaralama, ciddi darp ve tehdit davası görüldü. Bu üç kategorideki toplam dava sayısı, tüm zamanların rekor seviyesine ulaşarak 131 oldu. Toplam sayı 2023’te 73, 2024’te 94’tü. Buna göre, ülkede son iki yıl içinde işlenen bu tür ağır suçlar, yüzde 80 düzeyinde arttı. 2025’te, 2023’e göre yüzde 80 olan artış oranı, 2024’e göre ise yüzde 40’ı buldu. Artış oranları, toplumda giderek yayılan güvenlik korkusunun nedenini de gözler önüne sermiş oldu.

HER YIL ARTIŞ

KKTC’de “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla 2023’te 2, 2024’te 3, 2025’te ise 4 dava görüldü. “Adam öldürme, taammüden adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmek için gizli ittifak” davaları 2025’te 14’e çıktı. Benzer davaların sayısı 2024’te 7’ydi. “Ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, şiddet tehdidi, darp, hakiki bedensel incinme” davalarında da çok sert artışlar gözlendi. 2023’te 63, 2024’te 84 olan bu tür davaların sayısı 2025’te 113’e yükseldi.