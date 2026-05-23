Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucusu Tümgeneral Daniş Karabelen, vefatının 43’üncü yılında Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı.

Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi’nde saat 10.00’da başlayan anma töreninde

saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından Daniş Karabelen’in özgeçmişi okundu.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar törende bir konuşma yaptı. Daha sonra Karabelen’in torunu İlknur Boray’ın mesajı okundu.

Program kapsamında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından milli mücadele madalyalarının takdimi gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler törende yaptığı konuşmada, TMT ruhunun yaşatılmasının zorunlu olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, gelecek nesillere milli davanın doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Rum tarafının egemenlik ve toprak konularını da içerecek şekilde Fransa ve İsrail gibi ülkelere açılım yaptığını söyleyerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunan Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türk halkı adına da konuşmasını “hadsizlik” olarak niteledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Karabelen’in torununun Amerika Birleşik Devletleri’nden törene mesaj göndermesinin, tarihi unutmayan ve yüreği Kıbrıs Türk halkı ile vatanıyla birlikte atan bir bağlılığın göstergesi olduğunu dile getirdi. Oğuz, geçmişten ders çıkarılması adına genç nesillere Kıbrıs davasının iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, konuşmasında Karabelen ve onun neslinin Türk yurdunun iç ve dış tehditlere karşı korunmasında önemli hizmetler verdiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının Rum-Yunan ikilisi karşısında egemenlikten, iki bölgeli çözümden ve Anavatan’ın etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bayar, Kıbrıs Türklerinin, Rumların silah zoruyla kurulduğu “Kıbrıs Cumhuriyeti” içinde azınlık veya “yama” olmayı kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından milli mücadele madalyası almaya hak kazanan 5 kişiye daha madalyaları takdim edildi.