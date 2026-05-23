16 yaşından küçük sanıklarla ilgili 86 yeni dava açıldı, bir yılda 60 suça itilmiş çocuk bulundu

Yüksek Adliye Kurulu’nun 2025 yılı raporu, suça itilmiş çocuklar ile ilgili davalarda dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.

Rapora göre 16 yaşından küçük sanıklarla ilgili 86 yeni dava açıldı. Önceki yıldan devreden dosyalarla birlikte sonuçlanan 79 davada 60 çocuk suçlu bulunarak mahkûm edildi. Bu çocukların 53’ünün erkek, 7’sinin kız olduğu belirtildi.

Raporda, suçlu bulunarak mahkûm edilen genç suçlu sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 52,76 oranında azalma yaşandığı kaydedildi. Bu düşüş, suça itilmiş çocuklar konusunda son yılların dikkat çeken verilerinden biri olarak rapora yansıdı.

Suç türlerine bakıldığında en yüksek sayı soygun, sirkat ve tasarruf gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda 21 vaka ile kaydedildi. Bunu adam öldürme, vahim yaralama, darp ve benzeri ağır suçlar ile uygunsuz hareket suçları 13’er vaka ile izledi. Raporda ayrıca kavga, rahatsızlık ve kasti hasar gibi suçların da suça itilmiş çocuklar arasında yer aldığı görüldü.

Mahkemelerin suça itilmiş çocuklar hakkında verdiği kararlarda ise en yaygın yaptırımın kefalet senedi veya nazara alınan kararlar olduğu, bunun yanında para cezası, nezaret emri ve sınırlı sayıda hapislik cezası uygulandığı rapora yansıdı.