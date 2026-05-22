Merit Otelleri, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi iç bahçesinin çevre düzenlemesini yapıp hastaların hizmetine sunulmasına katkı sağladı.

Uzun bir süredir bakımsızlık ve güvenlik sorunundan dolayı hastaların kullanımına kapalı olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi iç bahçesi Merit Sosyal İşler Koordinatörülüğü’nün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hizmete hazır hale getirildi.

Hastane yönetiminin talebi doğrultusunda iç bahçe güvnli hale getirilerek peyzaj çalışmaları yapıldıktan sonra Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yetkilileri bahçede düzenlenen törenle Merit Otelleri sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve Merit Otelleri Parklar ve Bahçeler Müdürü Alpay Aslan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

Doktor ve hemşirelerin de yer aldığı törende konuşan Mine Gürses, Merit Otelleri olarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yıllardır katkılarının devam ettiğini anımsatarak, hastalare yeni bir hismete katkı vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.