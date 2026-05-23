Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreni, önceki akşam Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Kamelyası'nda yer aldı.

Törende, “Bu Vatan Bizim” şiiri için hazırlanan kısa film ile Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları filmi izlendi. Liseler arası şiir yarışmasında birincilik ödülünü kazanan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Melisa Baykuş ise “Bir Zafer Nüshası” adlı şiirini seslendirdi.

Yarışmalarda dereceye giren 49 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tören kapsamında, yarışmalara katkı sağlayan öğretmenler, okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.

Tören kokteyl ile sona erdi.