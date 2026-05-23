Başbakan Ünal Üstel, Süt Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmetçik İlkokulu’nu ziyaret etti.

Başbakan Üstel, Mehmetçik İlkokulu'nun ardından Ziyamet İlkokulu, Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile Yeniereköy İlkokulu’nu da ziyaret etti.

Başbakan Ünal Üstel süt haftası dolayısıyla çocuklarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Gelecek çocukların ellerindedir.” dedi.

KKTC’nin geleceğinin güvenli ellerde olduğunu, çocuklara her türlü yatırımı yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade eden Üstel, “Çocukların geleceği için eğitme sağlığa önem verdik, çocuklarımızı KKTC sevdalısı yapmak için çalışıyoruz, bütün yatırımlarda önceliğimiz çocuklarımız olmuştur.” ifadelerini kullandı.