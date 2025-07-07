Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Amiri Müfettiş Muavini Yılmaz Kutluhan, dedektör köpeklerin eğitim ve göreve hazırlık sürecine değindi.

Köpek Eğitim Merkezi’nde beş eğitmenin olduğunu dile getiren Kutluhan, “narkotik, patlayıcı madde, arama-kurtarma ve tekonoloji köpeği” olarak dört ayrı branşta toplam 26 köpeğin bulunduğunu kaydetti.

Merkezde yavru köpeklerin belli testlere tabi tutulduğunu, ardından 6, 9 ile 12’nci aylarda da testlerin devam ettiğini dile getiren Kutluhan, testi geçen köpeklerin bir sonraki aşamada 14 haftalık sürede idarecisi ile birlikte eğitim sürecine tabi tutulduğunu anlattı.

Kutluhan, detektör köpeklerin hava ve deniz limanlarında, kara kapılarında, mesken aramalarında ve operasyonlarda da faal olarak görev yaptığını belirtti.

Eğitimlerin tamamen pozitif bir eğitim süreci olduğunu belirten Kutluhan, uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını anlattı.

2003’te Köpek Eğitim Merkezi’nin ilk idarecisi olma şansını yakaladığını dile getiren Kutluhan, birçok başarılı operasyonda adı geçen ve ölen Dedektör köpek Roksy’nin kendilerini bu seviyeye taşıdığını belirterek, “Sonrasında patlayıcı, arama kurtarma ve teknoloji köpeği eklendi.” dedi.