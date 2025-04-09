Mağusa’da hafta sonu 6 metre yükseklikten Pekinez cinsi köpeğini atmakla suçlanan ve polis kayıtlarına düşen 41 yaşındaki Korcan Koryürek yaşananları anlattı. Sosyal medyada isminin açık verilerek linç edildiğini kaydeden Koryürek, köpeğini evladından ayırmadığını ve büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Pekinez cinsi köpeğini yaklaşık bir buçuk yıl önce sahiplendiğini ve köpeğinin hafta sonu bir talihsizlik sonucu balkondan düştüğünü anlatan Koryürek adalete güvendiğini söyledi.

8 yaşındaki erkek evladı ile Mağusa’da yaşayan Korcan Koryürek, yaşadığı olayı anlattı. Pazar günü ifade vermek için Mağusa Polis Müdürlüğüne çağrıldığını, komşunun şikayetinin kendisine okunduktan sonra 24 saati nezarette geçirdiğini anlatan Koryürek, “Ben ve 8 yaşındaki oğlum hala olayın şokundayız” dedi.

Korcan Koryürek, pekinez cinsi köpeğini bir buçuk yıl önce sahiplendiğini ve evde bakıldığını söyledi. Cumartesi günü oğlu ve köpeği ile bir buçuk saat dışarıda vakit geçirdiklerini eve döndüklerini ve balkonda tasmasını çıkarmaya çalışırken köpeğin huzursuz olduğunu fark ettiğini anlatan Koryürek, “Tasmasını çıkarırken gerildi ne olduğunu anlamadım sakinleşmesi için biraz başını okşamaya çalıştım ne olduğunu anlamadım balkonun demir parmaklıklarından düştü, tutamadım ben ve oğlum şok olduk hemen aşağıya koştuk. Apartmanın dışında hayvanlar için su kapları vardı yavaş yavaş suya koydum kendine gelmesi için daha sonra komşum gelip elimden aldı hayvanı veterinere götürecek diye beni de polise verdiler. Ne olduğunu anlamadık gece evime sivil polisler geldi. Oğluma hem anne hem de babayım bırakacak kimse olmadığı için Pazar günü polise gittim” dedi.

“ADALETE GÜVENİYORUM BEN KÖPEĞİME EVLADIM GİBİ BAKIYORUM”

24 saat Mağusa Polis Müdürlüğünde nezarette kaldığını anlatan Korcan Koryürek, Mağusa’da bilinen bir kişi olduğunu hayvanları çok sevdiğini ve asla köpeğine zarar vermek istemediğini kaydetti. İsminin açıkça yayımlanması sonucu sosyal medyada linç edildiğini ve 8 yaşındaki oğlunun da yorumları okuduğunu ifade eden Korcan Koryürek, “Ben adalete güveniyorum köpeğimi komşum elimden aldı ve beni de şimdi tehdit ediyor. Avukatımla polise gidip ifade vereceğim ben adalete güvenirim yaşanan bu olaylardan sonra hayatıma son vermek istedim çocuğum bana güç verdi.”