Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda yarı final 1. Maçları oynanacak.

Çeyrek finalde rakibi Esentepe’yi eleyen T.H Dumlupınar ile Cihangir’i eleyen Mağusa Türk Gücü eşleşirken, Göçmenköy’ü elen Mesarya ile rakibi Gençler Birliği’ni eleyen Lefke eşleştiği yarı final karşılaşmaları bugün oynanacak.

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı'nda saat 19.00’da oynanacak olan Tremeşeli Holding Dumlupınar-Mağusa Türk Gücü maçında Emre Öztaşlı düdük çalacak. Öztaşlı'nın yardımcılıklarını Yusuf Atlar ile Yalçın Kabacıklı yaparken, dördüncü hakem olarak Ferhat Tuna görev yapacak.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak Lefke-Mesarya karşılaşmasını ise Osman Özpaşa yönetecek. Hakan Gök ile Emir Turalı'nın yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada Hüseyin Eyyüpler dördüncü hakem olarak görev yapacak.