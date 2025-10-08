Boğazköy Ağırdağ servis yolu üzerinde kopan elektrik tellerinin tamiri nedeniyle trafik alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa - Girne ana yolunun Boğazköy - Ağırdağ servis yolu üzerinde kopan elektrik tellerinin tamiri için yapılacak çalışma süresince Girne’den Lefkoşa yönünde seyredecek sürücüler için ulaşımın St Hilarion kavşağından Boğazköy piknik alanı - Boğazköy eski servis yolu; Lefkoşa’dan Girne yönüne seyredecek sürücüler için Boğazköy - Ağırdağ servis yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.