Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, dün yaptığı açıklamada Kombos, seyahat direktiflerinin geçerli olduğu bölgelere yönelik seyahatlerde artış gözlemlendiğini belirtti. Kombos, bölgede yaşanan kriz nedeniyle son dönemde bu alanlarda bulunan kişilerin ülkeye geri getirilmesine yönelik çabaların başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, başkanlık sarayında dün gazetecilere yaptığı açıklamada, geniş bölgedeki gelişmelere ilişkin güvenilir tahminler yapılamayacağını belirterek, vatandaşlara özellikle tehlike arz eden bölgelere seyahat ederken geçerli direktifleri ciddiye almaları çağrısında bulundu.

Kombos, bölgede yaşanan kriz nedeniyle son dönemde bazı kişilerin ülkeye geri getirilmesine yönelik çabaların zor fakat başarıyla tamamlandığını ifade etti. Kombos, bu sürecin gelecekte yeniden başlamasının söz konusu olmadığını belirterek, seyahat direktiflerinin ötesine geçen kişilerin bireysel sorumluluk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Paskalya yortusunu da göz önünde bulundurarak yapılan uyarının bir önlem niteliğinde olduğunu aktaran Kombos, devletin artık her durumda yardımcı olamayacağına dikkat çekti.

-“Amaltheia” aracılığıyla Gazze’ye 900 ton insani yardım

Ayrıca Kombos, Gazze’ye denizden insani yardım ulaştırılması kapsamında yürütülen “Amaltheia” planı çerçevesinde geçen perşembe günü yaklaşık 900 ton yardımın Gazze’ye gönderildiğini de sözlerine ekledi.