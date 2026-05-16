Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 20-24 Mayıs tarihlerinde Hindistan'a gidecek.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Hindistan temaslarının odağında Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru olarak bilinen IMEC’in bulunacağını yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’ın; jeostratejik ve ekonomik rolünü güçlendirerek, Avrupa’yı Doğu Akdeniz’e bağlayan kilit nokta haline getirmeyi amaçladığını yazan gazete, bu nedenle ilgili planlamaya siyasi ve diplomatik açıdan yatırım yaptığını belirtti.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında, Hindistan ziyaretini oldukça önemli olarak nitelendirdi.

Letimbiotis, Hristodolidis’e Hindistan ziyaretinde bazı bakanların ve iş dünyasından kişilerin de eşlik edeceğini ifade etti.

Temasların odağında IMEC koridorunun bulunacağını ifade eden Letimbiotis, ayrıca Avrupa’ya yönelik giriş ve çıkış kapısı olarak Güney Kıbrıs’ın oynayabileceği rolün de ele alınacağını söyledi.