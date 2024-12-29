Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, "Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasının çok tehlikeli olacağı ve olumsuz gelişmeler yaratabileceği” uyarısında bulundu.

Haravgi, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nde, Milletvekili Aleksandras Attalidu’nun önerisiyle Yeşil Hat Tüzüğü’nün “resen kontrolü” sırasında tüzüğün siyasi yönlerinin ele alındığını yazdı.

Komite toplantısında sunulan verilere dayanarak Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret hacminin 2022’den 2023’e yüzde 10 arttığını belirten gazete 2024 Ekim sonuna kadarki göstergelerin, geçen yıldaki hareketliliğin de aşılacağını gösterdiğine işaret etti.

Habere göre Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısında hazır bulunan Konstantinos Kombos Rum Yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü konusunda Avrupa Komisyonu ile tam koordinasyon içerisinde olduğunu söyledi.

Tüzüğe dair politikanın yeniden birleşmeye yardımcı bir araç olma, yol gösterici ilkenin Tüzüğe uyması ancak herhangi bir değişikliğe yol açacak hiçbir harekette bulunulmaması gerektiği gibi bacakları olduğuna işaret eden Kombos “herhangi bir değişikliğe yol açacak hiçbir harekette bulunulmamalı çünkü çok tehlikelidir ve olumsuz gelişmeler yaratabilir” uyarısında bulundu.

Kombos Rum yönetiminin Tüzük çerçevesinde kaçakçılığı önlemek, güvenlik ve sağlık vb yükümlükleri olduğunu belirterek Rum yönetiminin yükümlülüklerinden kaynaklandığı ve insan hareketliliğinin sürekli arttığı gerekçesiyle kontrollerin olumsuz bir şey gibi görülmemesi gerektiğini de söyledi.

Gazete AKEL Yeniden Yakınlaşma Ofisi Başkanı İlias Dimitriu’nun Yeşil Hat Tüzüğü’nün önemi ve rolünü Haravgi’ye değerlendirirken “ticari ve çalışma ilişkilerinin iki toplumun gündelik ilişkilerinin inşası konusunda anahtar nokta olduğuna dikkat çekti.