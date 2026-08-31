Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün gerçekleştirilen bir anma töreninin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Politis gazetesi, “New York’taki Genel Kurul Dönüm Noktası” başlıklı haberinde, New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunun, ilerleme kaydedilmesi ve yeni bir beşli görüşmeye ilişkin yolun açılması için Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir gayri resmi dönüm noktası teşkil ettiğini yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la çarşamba günü yapacakları yeni görüşme öncesinde, Kıbrıs sorununun gidişatına ilişkin temkinli iyimserlik ortamı muhafaza ettiği de kaydedildi.

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya dönüşünün, yeni bir beş taraflı görüşmenin toplanmasının mümkün olması için, BM Genel Kurulu toplantısından önce belirli sonuçlar ortaya çıkması hedefiyle kulis faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunmasının beklendiğini de dile getirdi.

Yoğun görüşmeler sayesinde sonuçlar ve olgular ortaya çıkması için BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in Eylül ayının ilk haftasının sonunda adada olacağını ifade eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteriyle ayrı ayrı görüşecekleri BM Genel Kurulu haftasında, önlerinde gayri resmi bir dönüm noktası bulunacağını savundu.

BM Genel Sekreterinin genişletilmiş bir görüşmenin gerçekleşmesini gerekli olarak addetmesi halinde kendilerinin buna tam anlamıyla hazır olduklarını da yineleyen Hristodulidis, yaptıkları her şeyin tek amacının müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu savundu.

Hristodulidis, Rum kesiminin sonuçlar ortaya çıkması için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğüne sahip olduğunu ve olası bir başarısızlığın Rum tarafından kaynaklanmayacağını da öne sürdü.

Hristodulidis açıklamasında, buna paralel olarak geçen hafta Kıbrıs sorununun özü, metodoloji ve Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) alakalı meselelerde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yaptıkları ilk görüşmeye de atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman’la Kıbrıs sorununun özü, metodoloji ve GYÖ konularında gerçekleştirdikleri ilk görüşmede iyi bir görüşme yaptıklarını düşündüğünü dile getiren Hristodulidis, Holguin’in adaya gelecek olması ile BM tarafından görüş birlikleriyle alakalıyapılan çalışmanın çabalara yardımcı olacağını söyledi.

Holguin’in garantör güçlerle temaslarının da çabalara yardımcı olacağını söyleyen Hristodulidis, özellikle Türkiye’ye atıfta bulunduğunu dile getirdi.

Hristodulidis’in sınır kapılarının açılmasıyla ilgili bir anlaşma olup olmayacağına dair bir soruya karşılık ise beklentileri düşürdüğü yorumunda bulunan gazete, Hristodulidis’in “mevcut yasadışı durumu” normalleştiren GYÖ’lere değil, fakat Kıbrıs sorununun çözümü ile vatanın yeniden birleşmesine ilişkin büyük çabayı güçlendirecek GYÖ için hazır olduklarını söylediğini iletti.

Özellikle dört sınır kapısıyla ilgili olarak, bunların ilk kez 18 Mart 2025 tarihinde Cenevre’de BM Genel Sekreteriyle ele alındığını dile getiren Hristodulidis, kendi açılarından ve BM Genel Sekreterinin kısa süre önce adada bulunması esnasında da BM Genel Sekreterinin mantıklı ve uzlaştırıcı bir öneri olarak ifade ettiği şeyi kabul ettiklerini savundu.

Hristodulidis günün sonunda sonuç çıkmadığını ancak çabayı sürdürdüklerini ekledi.

- “FIR ihlalleriyle ilgili faaliyetlerde bulunuluyor”

Alithia gazetesinde yer alan bir habere göre ise Hristodulidis Türk uçakları tarafından Lefkoşa FIR hattında gerçekleştirildiği iddia edilen ihlallerle ilgili dünkü açıklamasında, özellikle Avrupa düzeyinde faaliyetlerde bulunulduğunu söyledi.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs ve AB’den hava trafik kontrolörlerinin konuyla ilgili tepkilerini de yorumlaması istenen Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin büyük bir FIR ve büyük bir bölge kontrol merkezi kontrol ettiğini savundu.

Hava trafik kontrolörlerine atıfta bulunarak sorumluluklarının arttığını ve kontrolörlerin tahriklere rağmen bu sorumluluklara her daim profesyonellikle yanıt verdiğini savunan Hristodulidis, çünkü durumun yalnızca Rum Yönetimi değil, uçuş güvenliği ve birçok Avrupa vatandaşıyla alakalı olduğunu sözlerine ekledi.

Hristodulidis’in açıklamaları, Fileleftheros’ta “Başkan: Vatanın Yeniden Birleşmesini Güçlendiren GYÖ’ler”, Haravgi’de “Esaslı İlerleme Hedefiyle Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kritik Hafta”, Alithia’da ise “ Hristodulidis Bugünkü Durumu Kalıcı Hale Getiren GYÖ’lerden Söz Etti- Hristodulidis’e Göre Sınır Kapıları Bölünmeyi Normalleştiriyor” başlıklarıyla yer buldu.