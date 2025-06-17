Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un dün, eski Larnaka Havalimanı’ndaki “Skylink” salonunda bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Kombos ve Wadephul görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada bölgedeki gelişmelerden bahsederek gerginliğin azaltılmasının önemini vurguladılar.

Her iki bakan ayrıca Avrupa Birliği’nin oynaması gereken etkin rolden de söz etti.

Alman Dışişleri Bakanı Wadephul, Avrupa’nın sesinin duyulması gerektiğini belirtti ve Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Dışişleri Konseyi’nin yarın toplanması inisiyatifini de çok önemli olarak nitelendirdi.

Wadephul açıklamasında ayrıca “Kıbrıs kıyılarında durursanız, denizin diğer tarafında neler olduğunu görürsünüz.” ifadesini de kullandı.

Durumu sakinleştirmenin ve bir sonraki aşamaya geçmenin, temel çıkarları olduğunu söyleyen Wadephul, bu nedenle bir müzakere masasının kurulmasının gerekli olduğunu belirtti.

Wadephul her iki tarafa da askeri faaliyetleri sonlandırması çağrısında bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise açıklamasında, bölge ülkeleri Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Umman’a yaptığı ziyaretlerin sonrasında Güney Kıbrıs’ta mola veren Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile görüşme fırsatı yakaladığını, bölgedeki gelişmeleri ele alarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bir çok konuda Wadephul ile görüş olarak çok yakın olduklarını ifade eden Kombos, durumun sakinleştirilmesi gerektiği konusunda da hem fikir olduklarını belirtti.

Gayriresmi Avrupa Dışişleri Konseyi toplantısında bugün ne önerileceği şeklindeki soru üzerine Kombos, bu kritik zamanda Avrupa Birliği’nin diplomatik arenada olması gerektiğini ortaya koyacaklarını da ifade etti.

Öte yandan Alithia gazetesine göre Dışişleri Bakanı Kombos dün katıldığı bir programda, Rum Yönetimi’nin, Avrupa Birliği’ne yönelik talebinin kabul edildiğini ve Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bugün toplanacağını belirtti.

Kombos açıklamasında ayrıca “ESTİA” planı aracılığıyla Slovakya ve Portekiz’den vatandaşlarının tehlikeli bölgelerden tahliye edilmesi için resmi başvuruların yapıldığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ülke olarak, yabancı uyruklu vatandaşların tehlikeli bölgelerden tahliye edilmesi konusunu ele almaya çağrıldığını söyleyen Kombos, Güney Kıbrıs’tan İran’ın mesajının İsrail’e göndermesinin istenip istenmediği sorusu üzerine mesajın net olduğunu, “Tel Aviv’in her saldırısına, Tahran’ın yanıt vereceğini” ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Kombos’un dün akşam geç saatlerde Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü yazdı ancak ayrıntı vermedi.